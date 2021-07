La Campionessa italiana di pugilato Gymboxe è abruzzese

A 14 anni è Campionessa italiana pugilato Gymboxe

Si chiama Alessia D'Alfonso ha 14 anni di Rosciano Pe.

Da circa un anno si dedica con costanza e determinazione al Pugilato sotto la guida del suo Maestro il Tecnico di Pugilato Ivano Di Giamberardino della ASD IVANKO BOXING TEAM di Santa Teresa di Spoltore!

Ed è lei che dopo aver vinto le qualificazioni regionali, ha partecipato al Campionato italiano di pugilato Gymboxe a Lido di Fermo lo scorso weekend 25-26-27 giugno, vincendo i quarti le semifinali ed infine battendo un'ottima avversaria alla finale per il titolo, salendo sul gradino più alto del podio! Dimostrando tenacia, determinazione e grande volontà si è conquistata il suo primo ed importante Titolo Tricolore! Sono super soddisfatto di questa giovane promessa, dice Ivano il suo Maestro, andremo avanti nella preparazione per nuovi obiettivi! È un'atleta determinata, seria e con grande umiltà, riuscirà a fare sempre meglio sia sul ring che nella vita! Ad majora!

"Ivano Di Giamberardino è pianellese, rappresenta per la nostra comunità e per l'Abruzzo un'importante risorsa per i giovani e per lo sport. Il riconoscimento di questa vittoria è anche frutto della sua costanza e dedizione. Lo ringrazio a nome di tutta la collettività per il suo impegno passato e presente a servizio dei comuni abruzzesi." conclude la consigliera nazionale ANCI Giansante Anna Bruna.