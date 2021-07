L’ASSESSORE ARAMINI RIMETTE LA DELEGA ALL’URBANISTICA

Con decreto pubblicato sull’albo pretorio del comune di Pianella, il Sindaco Sandro Marinelli ha preso atto della remissione della delega all’urbanistica da parte dell’assessore Romeo Aramini, delega che il sindaco ha deciso di mantenere a sé ad interim.

A renderlo noto lo stesso primo cittadino: “ Ho preso atto della comunicazione inoltratami dal vice sindaco Romeo Aramini, ritenendo condivisibili le ragioni che lo hanno indotto a rimettere la delega all’urbanistica.

Premesso che non vi è alcun provvedimento giudiziario nei suoi confronti, l’assessore, una volta venuto a conoscenza dell’accesso ispettivo effettuato da parte degli uffici comunali presso un edificio in possesso da decenni di altri suoi familiari, ma del quale egli formalmente risulta ancora comproprietario, ha voluto comunque garantire agli uffici comunali la necessaria serenità e trasparenza nell’attività accertativa rinunciando spontaneamente alla delega all’urbanistica.”

“ Ringrazio l’assessore – continua il sindaco – per aver mostrato sensibilità e senso delle istituzioni e, sia pur in una fase assolutamente embrionale del procedimento di accertamento avviato, aver voluto preservare l’autonomia e l’indipendenza degli uffici in questa vicenda.

Al vice sindaco restano le deleghe alle Manutenzioni; Sport e Impiantistica sportiva; Sicurezza; Polizia Municipale; Eventi della tradizione popolare.

“ L’apporto dell’assessore Aramini – continua il sindaco - in questo primo anno di attività in giunta si è rivelato di grande concretezza e capacità realizzativa, e ci ha consentito di accelerare decisamente su tutta una serie di attività che erano rimaste indietro nel primo scorcio di consiliatura e di certo mi sarà più semplice riassumere i dossier sull’urbanistica portando avanti il suo lavoro che sia avvia alla fase conclusiva con l’esame delle osservazioni al P.R.G.”