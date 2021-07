SPOLTORE RIPARTE, LE NUOVE STRATEGIE PER IL TURISMO IN PIAZZA D'ALBENZIO IL 14 LUGLIO 2021

In piazza D'Albenzio arriva la serata "Spoltore riparte!" dedicata alle strategie per il turismo: un appuntamento, mercoledì 14 luglio dalle ore 21, per conoscere i nuovi strumenti turistici della Città di Spoltore e le attività delle associazioni. In programma anche un intermezzo musicale con il Coro Polyphonia. "Una piccola festa per chi in questi mesi sta lavorando alla promozione turistica del nostro territorio" spiega l'assessore Chiara Trulli "che diventerà anche l'occasione per presentare alla cittadinanza tutta una serie di iniziative. Siamo sicuri che riusciremo a dar vita ad una piacevole serata, nella splendida cornice di Piazza D'Albenzio che, complice il Covid, stiamo solo adesso iniziando a scoprire dopo i lavori che l'hanno rinnovata e pedonalizzata". In primo piano il sito Visit Spoltore: il portale turistico per la prima volta sarà attivato e mostrato agli utenti. Avrà la funzione di mettere a sistema tutta la promozione territoriale: l'obiettivo è creare un unico punto di riferimento per le diverse associazioni attive sul territorio. A curarlo la Pro Loco di Spoltore Terra dei 5 Borghi. Partecipano inoltre le associazioni Italia Nostra, Borghi d'Abruzzo, la delegazione di Pescara del Fai. Spazio anche ai 5 percorsi turistici, itinerari pensati per gruppi organizzati con il personale delle associazioni a fare da guida. Questo il calendario: 6 agosto con Italia Nostra, 29 agosto con il tour delle moto d'epoca, 24-25-26 settembre durante il raduno dei camperisti, il 17 ottobre in occasione di Giroborghi, il 28 novembre per la mattinata Fai. "Sono piccole gite sul territorio che nascono dall'amore dei nostri cittadini per il luogo in cui vivono" prosegue Trulli. "Non finirò mai di ringraziarli. E ringrazio di cuore Andrea Morelli dell’associazione La Centenaria per le splendide foto utilizzate sia nella realizzazione del sito, sia della app". Nella giornata di venerdì, infatti, sarà presentata anche l'app City Around, la nuova applicazione tecnologica progettata per diventare “il navigatore ufficiale del tuo tempo libero”. Caratteristica distintiva di CityAround è quella di permettere l’organizzazione del proprio tour in totale autonomia e soprattutto nel rispetto del distanziamento fisico come richiesto dalle attuali norme per il Covid-19, per essere portavoce di un turismo sostenibile e responsabile. Attraverso l'app sono già disponibili due tour: uno dedicato al centro storico, l'altro alle bellezze dei 5 borghi.