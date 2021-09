Collecorvino: la lista “ W Collecorvino sempre” si presenta ufficialmente

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Collecorvino - inizia ufficialmente la campagna elettorale in vista delle elezioni comunali previste per i prossimi 3 e 4 ottobre. La lista civica “ W Collecorvino sempre" che sostiene candidato Sindaco PAOLO D’AMICO, si presenterà ufficialmente alla cittadinanza questa sera alle ore 20.30 in paese.

In lista, a sostegno di D’Amico, figurano Antonio Zaffiri ( Sindaco uscente),Chiara Cauti, Roberta Manco, Moira D’Agostino e Simone Orlando, gia presenti nella passata amministrazione. Gli altri candidati sono: Alice Pierfelice, Ivo Padula, Fabio Chiavaroli, Marco Di Tullio, Manuel Orlando, Patrizio Jacopo D’Emidio ed Emanuele Maggiore.

L’appuntamento è fissato per questa sera, sabato 4 settembre, alle ore 20.30 in via San Rocco 39 ( piazzale sotto ufficio postale).