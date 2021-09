IL RAPPER DIOS IN VISITA AL SINDACO DI SPOLTORE

Lui è Simone Diodati, in arte Dios, giovane talento locale della trap. Il sindaco Luciano Di Lorito ha voluto incontrarlo dopo aver ascoltato il suo ultimo brano, intitolato "Spoltore". Ieri (2 settembre 2021) "Dios" è così andato in Municipio a salutare il primo cittadino: presente anche l'assessore alla cultura Roberta Rullo e il consigliere Angela Scurti. Con gli amministratori Simone ha parlato della scena rap a Spoltore e più in generale nell'area metropolitana.

"Il suo è un lavoro molto interessante" annota Di Lorito "è un elemento di novità, penso sia la prima volta che viene dedicata una canzone alla Città di Spoltore". Il sindaco è rimasto colpito anche dal videoclip, girato tra gli scalini del Castello, il Convento, il campetto della scuola elementare. Su Youtube, dove il brano è stato caricato all'inizio di agosto, "Spoltore" conta quasi 4000 visualizzazioni.