Pianella: approvate le mozioni del gruppo consiliare Vivere Pianella

in data 06.05.2020 sono state approvate all'unanimità entrambe le mozioni presentate dai consiglieri di opposizione Giansante Anna Bruna, Sposo Denis e Annaida Sergiacomo del gruppo consiliare Vivere Pianella.

la prima mozione prevede la Ristrutturazione e messa in sicurezza del campo da basket adiacente il plesso della Scuola Primaria della Frazione di Cerratina.

da troppo tempo, affermano i consiglieri " la recinzione dell'area era danneggiata in più punti e non adeguata ad impedirne in alcun modo l'ingresso. L'area è stata più volte oggetto di danneggiamenti da parte di malintenzionati. Nelle ore notturne, non risulta illuminata e non sono presenti telecamere di sicurezza che permettano di controllare eventuali atti vandalici, inoltre, il campo e i relativi canestri risultano vetusti e danneggiati.

Mentre per la seconda mozione riguarda le ecoisole per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. "abbiamo previsto " affermano i consiglieri di Vivere Pianella "l'identificazione di piccole isole ecologiche (riciclerie) nel territorio comunale, per un totale di quattro zone (una a Cerratina, una a Castellana, una in zona Santa Lucia e l'altra in zona Carmine).

l'Introduzione del cassonetto "intelligente" per la raccolta dei piccoli rifiuti elettrici, elettronici, delle lampadine e di altri rifiuti RAEE, includendo anche le raccolte già presenti come di pile e olio.

Le ecoisole saranno complementari rispetto ai servizi di raccolta già attivi nella città.A controllo delle aree dove verranno posizionate le attrezzature, installare un sistema di videosorveglianza al fine di monitorare l'afflusso degli utenti e verificare i conferimenti nonché come deterrente di atti vandalici e abbandono illecito di rifiuti.

Con l'introduzione delle isole ecologiche contribuirà a migliorare la raccolta differenziata e rappresenterà un ulteriore passo verso un ciclo virtuoso di gestione dei rifiuti."

Siamo soddisfatti di aver ricevuto voto favorevole da parte di maggioranza ed opposizione. il lavoro a favore di Pianella e la politica costruttiva sono da sempre la nostra priorità.