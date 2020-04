Partito Democratico: dal Governo risorse per i Comuni, mentre Salvini promette ai Sindaci della Lega Nord impegni effimeri

Apprendiamo con enorme soddisfazione dalla stampa la circostanza che il Sindaco di Pianella, Sandro Marinelli, abbia interessato a mezzo SMS il segretario nazionale della Lega Nord, Matteo Salvini, sulla situazione relativa alla gestione dell’emergenza COVID-19 sul territorio - affermano in una nota congiunta Gianni Filippone, segretario del circolo del PD pianellese e Nicola Maiale, segretario provinciale del PD pescarese – in particolare strappando un impegno a Matteo Salvini affinché sensibilizzi tutti i parlamentari della Lega sul problema della liquidità delle amministrazioni comunali.

Nel mentre il Sindaco Sandro Marinelli potrà fare affidamento - continua la nota - oltre alla quota parte dei 4,3 miliardi di Euro dell’anticipo della rata dei trasferimenti annuali ordinari ai comuni a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale 2020 (prevista dal DPCM del 28 marzo 2020) anche di quasi 70 mila Euro per fronteggiare l’emergenza alimentare di quanti si trovino in situazioni di difficoltà, così come stabilito dall’ordinanza di Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, dato che il Ministero dell’Interno - guidato dalla Ministra Luciana Lamorgese - ha già ha provveduto all’emissione dei mandati di pagamento a favore dei comuni beneficiari.

Ricordiamo che la Cassa Depositi e Prestiti, nel comunicato emesso il 2 aprile 2020, su richiesta dell’ANCI e UPI, sostenuta dal Governo, ha assunto una decisione senza precedenti di una rinegoziazione dei mutui, per andare incontro a tutti i Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni che soffrono una difficoltà finanziaria di liquidità senza precedenti. Questa rinegoziazione si tradurrà nel far pagare alle prossime due scadenze delle rate dei mutui, del 30 giugno e 31 dicembre 2020, solo la quota di interessi. Un’ operazione che porterà un doppio beneficio, uno, immediato, di disponibilità finanziaria senza vincoli di destinazione, in base alle norme vigenti, l’altro di prospettiva, la riduzione delle rate future per l’allungamento della durata dei mutui esistenti.