Loreto Aprutino: incendio in una abitazione del centro storico - AGGIORNAMENTO

+ + AGGIORNAMENTO ++

Crollato il tetto dell'abitazione dove è divampato l'incendio di questa notte. I Vigili del fuoco ancora a lavoro per verificare la presenza o meno di qualcuno al momento del crollo.

- - -

Intorno all'una di questa notte è divampato un incendio in una casa del centro storico di Loreto Aprutino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Pescara e della sede distaccata di Penne. I vigili sono ancora impegnati a verificare se all'interno ci sia un uomo, che spesso trovava rifugio in questa abitazione. Per stabilire le cause dell'incendio sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Montesilvano.