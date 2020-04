L'associazione Piano Pulito dona 500 euro alla ASL di Pescara

Da quando ci siamo costituiti ci occupiamo di ambiente e pertanto trasformiamo tutto ciò che ci viene dato in iniziative volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e della salute pubblica.

Ogni associazione ha le sue caratteristiche e funzionalità: c'è chi si occupa di sport; chi di assistenzialismo; chi di intrattenimento puro e chi, come nel nostro caso, di ambiente e tutte insieme costruiamo una rete sociale che serve a migliorare la vita di noi tutti.

La situazione drammatica che stiamo vivendo ci chiama tutti a collaborare per raggiungere lo stesso obiettivo: dunque ci uniamo anche noi ai tanti che hanno scelto di dare un contributo affinché gli operatori sanitari possano lavorare al massimo delle loro potenzialità.

Solo lavorando insieme, rispettando l'ambiente e la natura che ci circonda nonché, con disciplina, le regole che ci vengono dettate dallo Stato, possiamo superare questo doloroso momento per continuare a dare un senso a quella cosa meravigliosa che si chiama diversità che contradistingue e, allo stesso tempo, accomuna tutti.

Questa somma, che per prossimità abbiamo scelto di destinare all'Azienza Salitaria Locale di PESCARA e che, diversamente, avremmo speso in azioni a tutela dell'ambiente, oggi la spendiamo per un'esigenza più grande, per tornare a parlare di ambiente quando sarà il tempo, augurandoci che questo nostro piccolo gesto, fatto da tutti coloro che hanno partecipato alla nostra inizativa, possa sempre più incoraggiare tanti altri a partecipare alla vita della collettività.

L'Associazione Piano Pulito, come tante altre realtà, si è mobilitata per una causa che ci ritrova tutti uniti ed è proprio questa comunanza di intenti che, in una situazione tanto drammatica, ci ricorda il valore della coesione sociale, dandoci la forza di guardare avanti.