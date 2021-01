Chiara Esposito entra nel cast della The Mac Live Management

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Un nuovo volto giovane entra nella scuderia della The Mac Live Management, parliamo della biondissima Chiara Esposito. Con i suoi circa 70mila follower su Instagram e la sua scalata su TikTok superando in pochissimo tempo i 10mila follower, Chiara ha già fatto tante esperienze nel mondo dello spettacolo che la fanno ricordare al pubblico.

Campionessa italiana di danze caraibiche e latino-americane nel 2006, esordisce come ballerina professionista e ufficiale di Cecilia Gayle (la nota cantante del successo El Pam Pam) e comincia la sua scalata verso gli eventi pubblici. Nel 2016 è arrivata sesta a Miss Italia (la vittoria va a Rachele Risaliti) con il doppio titolo di Miss Sicilia (regionale) e Miss Eleganza (nazionale) e subito dopo, arriva in TV su Rai 1 nel programma L'Eredità, dove per due anni (2018 e 2019) veste i panni della "Professoressa".

Continua il suo percorso nel mondo della televisione come concorrente nell'ultima edizione di "Temptation Island VIP" su Canale 5, e continua a collezionare ospitate nelle trasmissioni "Vieni da me", "La Prova del Cuoco", "La Corrida", "Tale e Quale Show" e fino ad arrivare al ruolo di figurazione speciale in un episodio di "Il Commissario Montalbano".