Pianella: Evento culturale "La Madonna Lauretana di Castellana (PE) e la Casula di Lanciano (CH): presenze eterogenee dell'Abruzzo angioino o di quello svevo? "

Nella sala consiliare del Comune di Pianella si è tenuta la presentazione del libro dell'autore e numismatico abruzzese Simonluca Perfetto.

L'autore Simonluca Perfetto afferma: "L'Abruzzo è un importante crocevia delle dinamiche medievali italiane e internazionali , giacché si trovava, per sorte geografica, al centro di un particolare circolo che, come immediati interlocutori, poteva vantare le realtà toscane, la Curia papale, la capitale Napoli, la Repubblica di Ragusa, l'influenza veneziana, etc.

Manufatti come la Madonna Lauretana e la Casula di Lanciano avrebbero risentito per forza di cose degli interessi politico-economici e delle culture in giuoco".



Al convegno è intervenuto l'Ispettore Onorario per la tutela dei beni Archeologici, Architettonici, Artistici e Storici e Ispettore Archivistico Onorario per l'Abruzzo Domenico Maria Del Bello.



"L'odierna presentazione ha ricordato ancora una volta che la valorizzazione del territorio e in particolar modo del patrimonio, incipit di Del Bello, può conferire alla nostra collettività una particolare dimensione che desta l'interesse che merita" sottolinea l'organizzatrice e consigliera comunale Anna Bruna Giansante.



Giansante "La pubblicazione, inoltre, ha offerto un quadro storico che ricostruisce le possibili vicissitudini della locale Madonna Lauretana, statua medievale che può considerarsi il manufatto più prezioso per la nostra piccola comunità vestina"

afferma, " è importante avere sul territorio un'associazione, come la Pro Loco di Castellana, legata alle tradizioni, alla cultura e alla storia. Grazie alla volontà e alla generosità dell'associazione e dell'autore il libro sarà disponibile ad un costo simbolico e una volta abbattuti i costi di stampa il ricavato verrà devoluto a scopo benefico alla locale scuola. Inoltre il legame instaurato con Lanciano contribuirà a creare, non appena sarà possibile, dei progetti culturali e turistici utili a valorizzare il nostro Abruzzo."

All’esito della presentazione del libro “La Madonna Lauretana di Castellana e la Casula di Lanciano”, Anna Bruna Giansante, Domenico Maria Del Bello e l’autore Simonluca Perfetto si sono recati presso la chiesa della Beata Vergine Lauretana, dove hanno potuto ammirare e commentare ulteriormente l’importante statua.