Talento di Collecorvino in finale come Acoustic Guitarist of the Year 2020

Si chiama Daniele Mammarella, ha 23 anni, è di Congiunti, e sogna di diventare tra i più grandi musicisti al mondo.

Daniele è in finale con altri 4 musicisti provenienti da tutto il mondo, per il concorsso Acoustic Guitarist of the Year 2020, organizzato dalla rivista GuitarWorld.

Basta ascoltarlo per capire che è un talento naturale ( video allegato).

Il premio è tra i più prestigiosi al mondo, e se dovesse vincere, Mammarella si ritroverebbe a suonare in un live show a New York.

Intanto nel nostro piccolo non possiamo che sostenerlo e votarlo:

https://www.guitarplayer.com/news/here-are-your-acoustic-guitarist-of-the-year-2020-finalists-vote-now?fbclid=IwAR1BHxpTm9Os1E5cdfdTvr0RTVBlLYrBJvYOiPrMfnq8rFikF42tbzCBnnM