Luoghi del Cuore FAI ancora qualche giorno per votare la Chiesa del Carmine di Pianella come "Luogo del Cuore"

Restano due giorni per far conoscere e votare la chiesa di Pianella da tempo chiusa a causa dei danni arrecati dal terremoto ed in stato di abbandono.

Il 15 dicembre si chiude la possibilità di votare sul sito del Fai per scegliere il proprio luogo del cuore nel censimento nazionale dei luoghi da non dimenticare.

Il risultato ottenuto, che può ancora essere migliorato, oltre a dare visibilità al territorio, consentirà di avere un posto di rilievo nella classifica. Considerando che l’idea di far conoscere la Chiesa del Carmine è nata pochi mesi fa da un gruppo di cittadini attenti al recupero e valorizzazione di beni monumentalie prendendo atto che tale monumento era completamente sconosciuto ed oggi finalmente visibile e votabile, c’è una soddisfazione che non farà spegnere i riflettori sulle esigenze di recupero. Il bene attualmente è collocato al 1232° posto in classifica nazionale.

Chi non l’abbia già fatto, è ancora in tempo per dare il suo contributo in termini di sensibilità ed entusiasmo.

Ecco i passaggi:

il tempo a disposizione è davvero poco (il concorso scade il 15 Dicembre)

di seguito:

- Collegarsi al sito: https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/

- Scrivere nel riquadro che riporta la scritta “cerca un luogo per nome e località”: Pianella CHIESA DEL CARMINE.

- Una volta individuato il bene, (ci sono diverse foto), si può votare effettuando la registrazione con un indirizzo e-mail valido.

È importante sottolineare che la registrazione non comporta nessun vincolo; è necessaria soltanto per aggiungere il voto.

Questo piccolo gesto sarà un segno importante del legame con la Città, e permetterà, speriamo presto, di far conoscere e restituire alla Comunità la Chiesa del Carmine come luogo di cultura, di condivisione, di bellezze artistiche per donarle un futuro.