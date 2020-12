REALIZZA IL TUO PRESEPE, IL CONCORSO DELL'ASSOCIAZIONE LA VILLA SI SPOSTA SUL SOCIAL

La pandemia non ferma il concorso dedicato ai presepi e ai ragazzi alle scuole di Spoltore organizzato dall'associazione La Villa. "Realizza il tuo presepe" premierà con un buono cancelleria di 300 euro la classe del vincitore. "Anche quest'anno La Villa Asd ha pensato a qualcosa di bello per i nostri bambini, soprattutto in questo periodo in cui il lockdown e la didattica a distanza hanno un po' allontanato i bimbi dalle scuole e dal Natale" spiega il consigliere Valentina Conti. Nasce così l'idea, in collaborazione con la History Life Onlus, di creare un concorso rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie spoltoresi in versione social e smart. Queste le modalità di partecipazione: "realizza il tuo presepe, scatta una foto nella quale compaia anche il tuo nome, la tua classe e la scuola che frequenti, inviala entro il 20 dicembreall'indirizzo mail asdlavilla@gmail.com o tramite Facebook alla pagina de "La Villa Asd" (@asdlavilla) dove poi verranno pubblicate". Il 6 gennaio il presepe che avrà ricevuto più "Like" sarà il vincitore ed alla sua classe verrà consegnato un buono cancelleria per una valore di 300 euro. Ulteriori informazioni via mail o Facebook.