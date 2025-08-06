Giulia DG, è uscito il nuovo singolo "Cabaret"

Si intitola “Cabaret” il nuovo singolo estivo, dal ritmo incalzante ed avvolgente di Giulia DG, artista di Catignano, che segna un'evoluzione nel suo percorso artistico confermando di essere la nuova voce del pop/soul italiano dopo i precedenti singoli pubblicati (“Di testa tua” e Tu”) che hanno avuto ottimi riscontri di gradimento.

“Cabaret”, arrangiato e prodotto da Emanuele La Plebe, mescola abilmente sonorità pop elettroniche e influenze afrobeat che trascinano al ballo creando un'atmosfera che cattura fin dal primo ascolto. Il brano, pubblicato dall’etichetta Music Force, è disponibile su tutte le principali piattaforme streaming come Spotify, Amazon Music, iTunes e Tidal ecc. e il videoclip presente sul canale YouTube “Music Force Production”, lo arricchisce con immagini vivide, colori saturi e coreografie intense.