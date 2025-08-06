A Roccacaramanico la "paesologia" di Franco Arminio incontra la bellezza del Parco

Un'atmosfera unica e suggestiva accoglierÃ la presentazione del libro di Franco Arminio, "Caraluce. Atlante dei paesi invisibili" (Rizzoli), venerdÃ¬ 8 agosto alle 18:30 in piazza Callarone, a Roccacaramanico , nel cuore del Parco Nazionale della Maiella, proprio su quella terrazza in cui l'occhio si fonde con la bellezza del Creato.

Franco Arminio, poeta, scrittore e uno dei "paesologi" piÃ¹ noti d'Italia, presenterÃ la sua opera in un luogo che incarna perfettamente lo spirito del suo lavoro. Originario dell'Irpinia, Arminio si dedica da anni a viaggiare e scrivere in difesa dei piccoli paesi, ispirando numerose iniziative contro lo spopolamento. La sua "paesologia" unisce l'osservazione del paesaggio a una profonda riflessione poetica e civile.

L'evento, voluto da Don Emiliano Straccini, Responsabile dell'Ufficio Turismo e Tempo Libero, si lega a un profondo valore spirituale, "Arminio Ã¨ un volto noto in Abruzzo: con lui vogliamo celebrare, ancora una volta, non soltanto la bellezza del paesaggio ma anche le resilienza degli abitanti dei piccoli borghi; dietro ognuna di queste realtÃ c'Ã¨ anche una storia. Come Roccacaramanico che non Ã¨ solo un bellissimo borgo in pietra bianca della Maiella ma Ã¨ anche un luogo che ha tanto da raccontare, oltre che un passato che non va dimenticato".

Nell'appuntamento riecheggia in qualche modo, come spiega Don Emiliano, "la visione di Papa Francesco, in particolare nell'enciclica Laudato sii': la bellezza del paesaggio sacro della Maiella si fonde indissolubilmente con la spiritualitÃ interiore, offrendo alle persone un luogo per trovare pace interiore e condividere momenti di profonda connessione con la sacralitÃ del posto".

Il libro "Caraluce. Atlante dei paesi invisibili" non Ã¨ solo un atlante, ma un viaggio poetico e intimo. Attraverso brevi e folgoranti componimenti in prosa e versi, Franco Arminio invita a riflettere sui luoghi meno visibili e sulle storie che vi abitano. Il volume Ã¨ un invito a cercare la bellezza non solo nell'estetica, ma nella vita, nella memoria e nella passione che animano i piccoli borghi. L'autore guida in un percorso che spinge a riscoprire una "via di fuga" nei dettagli piÃ¹ inaspettati della vita quotidiana, unendo la forza del paesaggio alla fragilitÃ dell'animo umano.

Ad introdurre l'autore sarÃ lo scrittore e sceneggiatore Peppe Millanta che ha dei legami personali con il borgo di Roccacaramanico. L'evento Ã¨ aperto al pubblico e gratuito e si propone come un momento di riflessione e di immersione nella cultura e nella natura del luogo.