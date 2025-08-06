Ance: rinnovate le rappresentanze in seno agli Enti Bilaterali delle province di Chieti e Pescara

Si è ufficialmente insediato lo scorso 31 luglio, presso la sede sociale di via Raiale a Pescara, il nuovo Consiglio Direttivo di Ance Chieti Pescara, eletto in seguito al recente rinnovo degli organi associativi. Il nuovo mandato, relativo al triennio 2025–2028, guiderà la Sezione Costruttori Edili di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico.

Nel corso della seduta, il Consiglio Direttivo – su proposta del Presidente Marcello Mirolli – ha provveduto a conferire i nuovi incarichi e a designare i propri rappresentanti negli enti bilaterali delle province di Chieti e Pescara: Cassa Edile Chieti Pescara e Formedil Chieti Pescara. Sono inoltre state definite le nomine all’interno del Comitato Piccola Industria di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico.

“Gli enti bilaterali rappresentano un presidio fondamentale per la gestione qualificata delle relazioni industriali nel nostro settore – ha dichiarato il Presidente Mirolli – e svolgono un ruolo essenziale nell’erogazione dei servizi, nella formazione e nella sicurezza. Rafforzarli e renderli sempre più efficaci significa offrire risposte concrete alle imprese e ai lavoratori, contribuendo allo sviluppo equilibrato e sostenibile dell’edilizia territoriale.”

Ecco tutti i nomi.

Alla carica di Presidente della Cassa Edile di Chieti Pescara è stato confermato William Strever (Strever S.p.A.). I Soci Ergi Balla (B & B Costruzioni S.r.l.), Giuseppe Girolimetti (Girolimetti Fulvio Srl), Andrea De Leonibus (Prorec Srl), Roberto Chiola (Smart Build Srl) e Fabrizio Ciammaichella (ICORI Srl) sono stati designati in seno al Comitato di Gestione. I soci Gerardo Gigli (Edimac Srl), Mirko Giammarino (Ediltec Costruzioni Srl) e Renato Cocco (3CAedificatoria Srl) sono stati invece designati componenti il Consiglio Generale.

L'incarico di Presidente del Formedil Chieti Pescara è stato confermato a Carlo Cericola (Cericola S.r.l.). Sono stati designati componenti il Consiglio di amministrazione Rossano Cardinale (Cardinale Srl) e Mario Tasso (Ingg. Tasso & Candeloro Srl), Luciano Pitucci (Edilpini Srl), Pietro Primavera (Co.Ge.Pri. Srl) e Carlo Luciani (Sangroter Srl).

Francesco Giammarco (ASE Srl) e Florio Corneli (Consorzio Stabile Rilancio Vestino) sono invece i nuovi componenti designati in seno al Comitato Piccola Industria di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico.