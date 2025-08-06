Quinto appuntamento con il Festival internazionale delle emozioni Thaumazein

Quinto appuntamento a Francavilla al Mare con il Festival internazionale delle emozioni Thaumazein, ideato e diretto dal critico d’arte e letterario Massimo Pasqualone: stasera alle 21, nella sede dell’associazione Alento presieduta da Bruno La Selva, in viale Nettuno angolo via Zara, è in programma l'incontro con la scrittrice Annella Prisco, ospite d'onore della serata, che dialogherà con Massimo Pasqualone.

A seguire Alessandra Melideo modera gli incontri con Florida Stati, Antonella Vilasi Colonna, Margherita Bonfilio, Michaela Alfano, Antonella Ridoni, Sabrina Mattioli e Sofonia Berardinucci Palestini. Conversazione di Amalia De Francesco e Lino Abbonizio e mostra a cura della maestra Lucrezia Di Francesco. Voce e chitarra: Dante Palestini.

Annella Prisco è scrittrice, critico letterario, manager culturale ed esperta in comunicazione e relazioni pubbliche. È componente di varie giurie di Premi letterari e collabora con diverse testate giornalistiche. Nel 2022 le è stato conferito il Premio Donne che ce l’hanno fatta, e nel 2024 il Premio alla carriera L’Iguana – Anna Maria Ortese.

Nel 2020 è uscito il romanzo Specchio a tre ante, che pure ha ricevuto svariate onorificenze. Nel 2023 il romanzo è stato tradotto da Elisabetta Bagli in spagnolo e pubblicato da Papel Y Lapiz con il titolo El espejo de Ada, ricevendo il premio Il Canto di Dafne – Libro internazionale dell’anno, il premio della Giuria Città di Cattolica e il primo premio Libro in lingua straniera “La Via dei Libri” in seno al Bancarella a Pontremoli. Per l'occasione verrà presentato il suo ultimo romanzo “Noi, il segreto”.

"Thaumazein, con il patrocinio dell’amministrazione e inserito nel cartellone degli eventi estivi francavillesi, da quattro anni porta a Francavilla i protagonisti del mondo culturale italiano, con presentazioni di libri, mostre, spettacoli teatrali, reading poetici, concerti", conclude Pasqualone.