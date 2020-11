L'ultimo saluto a Francesco Contini

Sabato 21 novembre 2020 alle ore 15:00 nella chiesa di Cristo Risorto di Congiunti ci sarà l'ultimo saluto al caro Francesco Contini, noto imprenditore di Collecorvino.

Uomo di altri tempi, il caro Francesco, uomo di sani e vecchi valori, uomo che lascerà un vuoto incolmabile in tutti coloro che lo conoscevano.

"Un padre, nonno, marito e amico esemplare..." queste le parole commosse dei figli.

Un imprenditore che ha dedicato tutta la sua vita al lavoro e alla famiglia. Ha fondato le Onoranze Funebri Contini nel 1991 e da allora ha sempre dato il massimo garantendo delicatezza, umiltà, professionalità e rispetto per la sofferenza altrui.

I figli Loris e Federico, da sempre al suo fianco, continueranno sulle orme del loro padre a mettere in pratica tutti i suoi insegnamenti per portare avanti con onore l'attività di famiglia... i sani principi di Francesco continueranno a vivere per sempre nei suoi figli!

Noi tutti ci stringiamo al dolore della famiglia Contini, anche se virtualmente vi siamo vicini.