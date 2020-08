Nella giornata di lunedì 10 agosto, alle ore 11.45 circa due squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara sono intervenute in Via Mazzini a Moscufo per esplosione al piano terra di un’abitazione,le squadre prontamente giunte sul posto hanno messo in sicurezza i locali interessati dall’esplosione seguito da un’incendio che ha interessato il locale cucina,sono in corso gli accertamenti delle cause. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.