Lo Spoltore Calcio avrà finalmente un settore giovanile tutto suo. Dopo l'addio alla Curi Pescara arriva la tanto attesa svolta. La società di Sabatino Pompa ha formalizzato l'accordo con il nuovo responsabile tecnico: Edmondo Farias, per tutti Eddy. La nuova realtà si chiamerà Spoltore Tikitaka Academy.

Cresciuto calcisticamente nella Renato Curi, Farias ha vestito le maglie di Avellino, Ancona, Cavese, Castel di Sangro, Rosetana, Avezzano, Lauretum e infine l'ultima parentesi a San Giovanni Teatino. E' tra i bomber più prolifici di sempre in ambito dilettantistico. Il calcio è nel suo dna. Dopo il ritiro dal calcio giocato ha intrapreso la carriera da allenatore, con le esperienze vissute alla guida tecnica del San Giovanni Teatino e del Sambuceto. Conclusa l'avventura in terra teatina la decisione di creare una struttura tutta sua: la Tikitaka Academy. Non una scuola calcio qualsiasi ma una vera e propria palestra per giovani calciatori dove tantissimi ragazzi sono maturati non solo sotto il profilo tecnico, ma soprattutto nell'aspetto mentalmente. Eddy sarà accompagnato in questa nuova avventura dallo staff tecnico che in questi anni ha collaborato con lui. L'accordo è frutto del lavoro certosino del notaio Gianluca Fusco che, in questa fase preliminare di stagione, ha lavorato duramente su diversi fronti. Dal calciomercato, passando per l'assetto societario e infine alla creazione del nuovo settore giovanile. I dettagli di questo progetto saranno resi noti nella conferenza stampa di presentazione della stagione 2020/21.