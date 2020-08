Musica, cinema e teatro animano l’estate pianellese

A seguito di alcuni incontri con i commercianti del centro cittadino e con le realtà associative locali, l’amministrazione comunale ha deciso di strutturare una serie di eventi al fine di intrattenere cittadini e turisti che, soprattutto nel mese di agosto, scelgono Pianella come meta per trascorrere una o più serate.

Martedì 11 agosto, presso p.zza dei Vestini, si esibiranno le “Body & Soul” con un repertorio che spazia dagli anni ’50 ai giorni nostri. Venerdì 14 agosto, nella rinnovata Piazza di Castellana, la serata sarà animata dal gruppo ‘Federica Live’ mentre lunedì 17, nella centrale P.zza Che Guevara di Cerratina, si terrà un concerto bandistico.

Saranno ancora diverse le serate proposte fino al termine dell’estate, con il teatro dell’accademia Arotron, il concerto dell’accademia musicale ‘Città di Pianella’ e l’ormai tradizionale appuntamento con la scuola di Cinema IFA.

“Stiamo vivendo un‘estate sicuramente diversa dalle altre, afferma l’assessore alla cultura Sabrina Di Clemente. Proprio per questo, alla luce del costante dialogo con commercianti e realtà associative, abbiamo voluto fare uno sforzo ulteriore al fine di proporre una serie di manifestazioni che si terranno nel pieno rispetto delle prescrizioni previste per la prevenzione dal Covid, attraverso il monitoraggio e la collaborazione della locale sezione di protezione civile che affiancherà la polizia municipale.”

“In questo modo – aggiunge il Sindaco Sandro Marinelli – Pianella mantiene il ruolo di punto di riferimento attrattivo di una vasta area della provincia di Pescara e non solo, garantendo, anche in un periodo difficile quale quello attuale, oltre alla consueta offerta di eccellenze enogastronomiche, eventi artistici e culturali che spaziano dalla musica, al teatro, alla danza, al cinema. Abbiamo voluto sintetizzare questa vitalità e questo fermento culturale anche in uno spot diffuso sui canali social per riaffermare l’identità della “Città del buon vivere”, certificata dalla pluriennale appartenenza al circuito Cittaslow”.