PIANELLA: ACCORDO CON PRIVATI PER NUOVE URBANIZZAZIONI A RIDOSSO DEL PARCO DI CERRATINA.

Nell’ultimo anno gli interventi di urbanizzazione nella frazione di Cerratina hanno subito una considerevole accelerazione: la zona industriale-artigianale è stata integralmente urbanizzata con investimenti per circa € 750.000; inoltre sono stati effettuati interventi finalizzati alla regimentazione delle acque bianche che partendo dalla parte alta della frazione, in Via Tevere, sono state convogliate fino alla sottostante zona industriale; il viale di accesso al centro storico, Via Dei Platani, ha visto la sistemazione del fondo stradale nelle parti ammalorate ed il rifacimento dei marciapiedi, ormai impraticabili da decenni, oltre alla realizzazione di 12 nuovi posti auto al margine della carreggiata.

L’ultimo intervento in ordine di tempo è quello riguardante un comparto edilizio sito in Via del Parco, come spiega il sindaco Sandro Marinelli: “ Siamo riusciti a risolvere una annosa e complessa problematica poiché, a seguito delle difficoltà della società originaria proponente del comparto edilizio, diversi immobili erano rimasti incompiuti e le relative urbanizzazioni non erano state realizzate come previsto dalla convenzione originaria, tanto che la zona, benché abitata, non risultava servita da opere di urbanizzazione primaria. Grazie all’ottimo lavoro dell’ufficio, si è riusciti a trovare una soluzione condivisa con alcuni dei nuovi proprietari del comparto che nei prossimi mesi realizzeranno le opere necessarie.”

Il vicesindaco con delega all’urbanistica Romeo Aramini illustra i contenuti dell’intervento: “ l’accordo prevede l’ultimazione delle opere di urbanizzazione mediante la realizzazione dell’illuminazione pubblica sulla strada antistante le quattro villette e il rifacimento della medesima, la sistemazione del muro delimitato dal parcheggio pubblico con delimitazione dei parcheggi con segnaletica orizzontale e la cessione di 800,00 mq destinati a strada pubblica, mentre tutte le altre opere di urbanizzazione quali illuminazione pubblica, rete fognaria, linee acque reflue e linea telefonica a servizio del complesso immobiliare, sono già state realizzate in parte dal lottizzante e in parte dagli attuali proprietari immobiliari.”

“ E’ una soluzione che ci soddisfa appieno, aggiunge l’assessore, poiché la zona a ridosso del parco è molto frequentata e questi interventi, unitamente a tutti gli altri già realizzati negli ultimi mesi, consentiranno di migliorare ulteriormente la qualità residenziale e la sicurezza pubblica.”