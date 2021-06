IL COMUNE DI SPOLTORE FIRMA IL PROTOCOLLO D'INTESA CON CGIL, CISL E UIL SULLA CONTRATTAZIONE SOCIALE

Ampliare i confini della politica estendendoli alla rappresentanza dei lavoratori. Il Comune di Spoltore ha firmato il Protocollo d'intesa in materia di Contrattazione sociale con le Organizzazioni Sindacali confederali. Il documento introduce la concertazione tra comune e organizzazioni sindacali sulle materie della sfera economico-sociale. A siglarlo, assieme al sindaco Luciano Di Lorito, Luca Ondifero (CGIL), Umberto Coccia (CISL), Fabiola Ortolano (UIL). Non si tratta di uno strumento per interferire nell'amministrazione, hanno spiegato, ma un mezzo per confrontarsi e conoscere meglio le soluzioni possibili alle problematiche della cittadinanza. Il protocollo sottoscritto distingue soggetti, temi, momenti e modi della concertazione bilaterale: coinvolge il primo cittadino, la Giunta e i livelli confederali delle Organizzazioni Sindacali. Presente alla firma anche il vice sindaco Chiara Trulli, delegato al bilancio: gli appuntamenti che prevedono l'attivazione del protocollo sono quelli che vertono attorno al Bilancio, al suo assestamento, ai principali provvedimenti economici e sociali, alle azioni finalizzate allo sviluppo del territorio. "I rapporti con le organizzazioni sindacali sono fondamentali" ricorda Trulli "specialmente in un'ottica di continuità amministrativa, perché le persone, i ruoli e gli incarichi cambiano ma le istituzioni restano. Il confronto con i corpi intermedi è anche necessario per una buona azione amministrativa nelle scelte programmatiche principali che riguardano la vita dei cittadini. Per questo abbiamo voluto costruire un tavolo con i sindacati, da attivare nei momenti fondamentali che riguardano l’approvazione del bilancio e i documenti programmatici dell’ente". La concertazione bilaterale sarà esercitata a scadenze fisse annuali, oppure in caso di necessità entro 15 giorni dalla richiesta.