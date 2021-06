Torna anche nell’estate del 2021 il centro estivo del Comune di Città Sant’Angelo. Un progetto vincente e di grande utilità per bimbi e ragazzi. I temi cardini del centro estivo comunale sono: aggregazione, socializzazione e supporto alle famiglie. Questi tre aspetti, sono la base solida del progetto. Con le attività quotidiane, bambini e ragazzi possono conoscersi, vivere esperienze formative e divertirsi. Oltre questo, però, c’è anche un’utilità per tutte le famiglie che hanno difficoltà a poter consiliare la vita lavorativa con il dover accudire i propri figli. Condividiamo l’estate, questo il nome del centro estivo, è stato premiato, lo scorso anno, con la “Chiocciola d’orange” riconosciuta dal comitato di Città Slow. Un progetto che ha raccolto consensi positivi da tutti e che, per questo motivo, era doveroso ripetere quest’anno e nelle prossime stagioni estive, proprio per riconfermare quanto di buono fatto dal settore sociale. Si partirà ufficialmente, dal 7 luglio fino al 5 agosto 2021, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00, nella scuola “Verzella” di Madonna della Pace. Una delle novità di quest’anno, riguarda la collaborazione con il Museo Laboratorio, diretto dal Professor Enzo De Leonibus. Attraverso un percorso insieme ad un artista, i ragazzi creeranno delle opere che saranno, poi, esposte all’interno della casa comunale. Nel corso delle giornate, gli alunni saranno impegnati in laboratori artistico-creativi ed espressivi, giochi, attività motoria, risveglio muscolare, percorsi psicomotori ed emotivi, cineforum. Si possono iscrivere al centro estivo, tutti i minori appartenenti alla fascia di età 6-14 anni o i minori con disabilità appartenenti alla fascia d’età 6–17 anni. Le iscrizioni sono aperte dal 1 giugno al 07 giugno 2021. Per informazioni, è possibile chiamare la Cooperativa Socialmente al numero telefonico: 085969268 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00. Le richieste di iscrizione possono essere trasmesse via mail all’indirizzo centroestivocsa@gmail.com, oppure consegnate nella sede della “Cooperativa Socialmente” in via Moscarola – 65013 Città Sant’Angelo (PE), unità 102, Outlet Village Città Sant’Angelo, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00.