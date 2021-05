Nasce a Spoltore il nuovo “Punto di Informazioni turistiche”

Nasce in Piazza D'Albenzio l'infopoint di Spoltore: "è un luogo nuovo per la nostra città" ha sottolineato il sindaco Luciano Di Lorito nell'inaugurazione di questa mattina (8 maggio 2021). La gestione è affidata alla “Pro Loco Spoltore Terra dei 5 Borghi”, il compito è la promozione turistica locale e regionale: sarà possibile consultare pubblicazioni, ritirare mappe e depliant sul territorio abruzzese. In programma eventi già a partire dal prossimo weekend, con visite alla "Spoltore nascosta" e altre iniziative che coinvolgeranno ciclisti e fotografi. Il vice sindaco Chiara Trulli, delegato al turismo: "ripartiamo da qui, mettiamoci alle spalle un anno buio. Grazie alle tante persone e associazioni che collaborano attivamente per portare vita a questa città, a partire da Simona D'Annunzio, presidente della Pro Loco. Da soli non si va da nessuna parte, insieme si costruisce qualcosa di bello che va a migliorare la città e la nostra vita". A supportare l'iniziativa c'erano in piazza tanti altri amministratori comunali, il presidente della BCC di Cappelle sul Tavo Michele Borgia e il presidente di Federalberghi Pescara Daniela Renisi. La responsabile dell'infopoint Maria Grazia Controguerra ha presentato il programma e gli orari della struttura: nel periodo estivo (maggio-settembre), il sabato dalle 16.00 alle 19.00

e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 (contatti: 3270982389; info@prolocospoltore.it). Per promuovere flussi turistici interni al territorio, sono in programma anche visite guidate nei borghi vicini, oltre a appuntamenti specifici per gruppi turistici organizzati (ciclisti, automobilisti possessori di auto d'epoca, motociclisti, camperisti, fotografi, ecc.).

"Arte e cultura ci aiutano a ripartire dopo i problemi causati dalla pandemia" ha proseguito Di Lorito "che auspichiamo possano essere sempre più superati. Questo Infopoint è reso possibile grazie a tutto l'impegno dell'associazionismo spoltorese. E' un elemento di novità, contiamo possa dare quella spinta che forse Spoltore merita più di altri territori, se pensiamo alla sua storia. E' il momento giusto, anche se siamo ancora costretti a rispettare le misure di contenimento, distanziamento e mascherine che speriamo presto di abbandonare".

La gestione dell’Infopoint rappresenta per la giovane ma attivissima Pro Loco spoltorese l’occasione per creare un luogo d’incontro che contribuisca a rilanciare, specie durante questo momento difficile per tutti,i valori della condivisione, della comunità, della socialità, per costruire nuovi rapporti fondati su cordialità e armonia e tornare a vivere i centri storici, come Piazza D'Albenzio, con una prospettiva più motivante ed inclusiva.