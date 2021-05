PIANELLA: NUOVO MANTO SINTETICO ALLO STADIO, AGGIUDICATI I LAVORI.

Si è conclusa nei giorni scorsi la procedura di aggiudicazione della gara per i lavori di completamento, miglioramento e messa a norma mediante la trasformazione in erba sintetica del terreno di gioco del campo sportivo in località Nardangelo denominato “Mario Di Benedetto”.

“Si tratta – spiega il Sindaco Sandro Marinelli – di un obiettivo programmatico perseguito con determinazione dalla nostra amministrazione che ha messo lo sport al centro della propria attività infrastrutturale, si pensi che negli ultimi mesi è stato inaugurato il nuovo palazzetto dello sport e riqualificati un campo di basket e uno di calcetto nelle frazioni di Cerratina e Castellana, che siamo riusciti a concretizzare grazie alla vittoriosa partecipazione della prima edizione del bando “sport e periferie”, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dello Sport, che ci ha garantito un co-finanziamento di 420.000,00 sui 600.000,00 complessivamente occorrenti per l’intervento. I lavori sono stati aggiudicati alla ditta “Limonta Sport S.p.a.”, di Erba (CO), tra i leader europei nella realizzazione di impianti in erba sintetica e prevede la collocazione di materiali di ultimissima generazione sia per l’intaso che per i filamenti del manto.”

“ Prevediamo di iniziare i lavori entro i primi giorni di giugno – dice il vice sindaco con delega allo sport Romeo Aramini – e a tale proposito stiamo organizzando un incontro con le società sportive che utilizzano l’impianto e la ditta aggiudicataria al fine di illustrare le caratteristiche tecniche del progetto e dei materiali. Faremo di tutto per completare l’opera in tempo utile per l’inizio della nuova stagione agonistica, auspicando che con le importanti innovazioni introdotte si riaccenda il necessario entusiasmo tra dirigenti, praticanti e tifosi per rinverdire la prestigiosa tradizione calcistica pianellese sia in ambito giovanile che di lega dilettanti.”