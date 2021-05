AVIS COLLECORVINO: ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI ED ELEZIONI DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

Come di consueto e con cadenza annuale si è tenuta l’annuale assemblea dei soci della sezione Comunale dell’Associazione dei Donatori di Sangue di Collecorvino, un incontro durante il quale è stato presentato l’andamento della raccolta di emocomponenti e le attività svolte sul territorio relativamente all’anno 2020.

“L'attività di raccolta” così come ha riferito il Direttore Sanitario dell’area vestina Dott.ssa Marcella Rossi “ha dovuto fronteggiare le enormi difficoltà causate dalla pandemia sia per quanto riguarda l’AVIS della vostra cittadina che dell' area vestina in generale; non è stato semplice rassicurare i donatori sul contenimento del rischio di contagio in corso di donazione, soprattutto durante la prima ondata, quando per il lockdown sembrava impossibile anche il solo uscire di casa per le necessità più urgenti, figurarsi accedere in un contesto ospedaliero di un paese dichiarato zona rossa proprio per i casi di Covid fra i ricoverati all’Ospedale S. Massimo di Penne. Naturalmente tale situazione si è ripercossa sui dei dati che, purtroppo hanno un lieve calo rispetto all’anno precedente”:

Report Avis Collecorvino al 31.12.2020

Anno 2020 Anno 2019 NUMERO DONATORI 162 + 6 Donazioni Sangue Intero 162 - 25 Plasmaferesi 64 - 5 Eritroplasmaferesi 20 = Plasmapiastrinoferesi 12 = DONAZIONI COMPLESSIVE 258 - 30

Il Presidente uscente, Ireneo D’Agostino, nel congedarsi, dopo quattro anni dall’incarico, ha voluto ringraziare tutto il direttivo per l’impegno profuso per il raggiungimento dei vari obiettivi dando visibilità all’associazione e cercando si stimolare le donazioni nonché il numero di associati.

“L’anno 2020 doveva essere particolare con tante belle manifestazioni, una in particolare quella dei festeggiamenti per i 30 di attività della sezione comunale Avis di Collecorvino, purtroppo il Covid ha rivoluzionato tutto, così abbiamo deciso di essere un supporto concreto e di aiutare, nel nostro piccolo, tutte quelle persone che stavano soffrendo per aver contratto la malattia rinunciando ai festeggiamenti di cui parlavo e utilizzando quei fondi per un importante progetto: abbiamo contribuito (in collaborazione con I'AVIS di Penne) all'acquisto di un ventilatore polmonare destinato all'ospedale di Penne.

Non potendo rinnovare gli incontri con la popolazione nei luoghi affollati con eventi quali “Corrid’Avis, Avis for Christmas, Carneval’Avis, ecc” , quest'anno abbiamo deciso di portare il nome dell'Avis nei parchi pubblici, nei giardini delle scuole e nelle varie aree verdi che il comune di Collecorvino ha allestito, intraprendendo un'altra iniziativa per rendere il nostro territorio più verde donando un albero per ogni bambino nato portando già a termine la prima parte del progetto relativamente ai nati nel primo semestre”. Clicca qui per leggere l’articolo.

Con le elezioni sono state assegnate nuove cariche riportando Flavio D’Aviera alla guida in qualità di Presidente, di seguito gli altri componenti:

V. Presidente Ireneo D'AGOSTINO

Segretario Daniele ORLANDO

Tesoriere Rossella BELFIORE

Consiglieri: