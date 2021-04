IL CIRCOLO PD DI PIANELLA È CON PATRICK

Nel corso delle scorse settimane abbiamo assistito a diverse iniziative sia in ambito nazionale sia locale in merito alla ingiusta detenzione preventiva di Patrick George Zaki. Di fatto, è un prigioniero di coscienza detenuto esclusivamente per il suo lavoro in favore dei diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui social media.

Tra l’altro il 27 aprile, si è celebrato l’anniversario della morte di Antonio Gramsci, politico, filosofo, politologo, giornalista, linguista e critico letterario italiano che proprio come Patrick George Zaki, venne richiuso in carcere per le proprie idee e per la sua lotta al potere a tutela dei diritti dei più deboli.

Forse non tutti sono a conoscenza che nei primi 3 anni di detenzione in carcere a Gramsci non fu consegnato l’occorrente per scrivere, al fine di limitare la divulgazione del suo pensiero!

Le ingiustizie vanno eliminate e le libertà va difese e conquistata!

Il circolo del Partito Democratico non può restare insensibile all’attuale ingiusta ed illegittima detenzione di Patrick George Zaki che prima di tutto è un ragazzo come tanti altri, venuto in Italia per studiare e confrontarsi con una cultura diversa per tutelare i più deboli, contro le dittature e, soprattutto, con la voglia e la speranza di contribuire a creare un mondo migliore!

D’altronde, proprio nel nostro territorio abbiamo assistito, prima, a tante persone emigrate, giovanissime, in cerca di lavoro e di un “futuro” e, poi, di ragazzi che si sono allontanati da casa per affrontare lunghi e faticosi anni di studi per contribuire alla libera divulgazione di idee, pensieri e culture di cui il nostro territorio ha tratto giovamento.

In memoria di ciò ed a sostegno di chiunque sacrifichi la propria vita, passione e libertà a tutela di quella degli altri, il Circolo PD di Pianella intende sposare l’appello per il conferimento della cittadinanza onoraria al sig. Patrick George Zaki.

Pertanto nella mattinata odierna i consiglieri Denis Sposo e Gianni Filippone, appartenenti allo scrivente circolo, hanno presentato specifica mozione al consiglio comunale.