Citta' Sant'Angelo: CENTRO DIREZIONALE IBISCO AD AMBIENTE SPA

Ieri mattina, nel centro IBISCO di Città Sant’Angelo, è stato ufficialmente consegnato il Centro Direzionale alla società Ambiente spa. Alla presenza del Sindaco, Matteo Perazzetti, del Presidente di Ambiente, Massimo Papa, dell’Assessore alle società partecipate, Simona Rapagnetta, del Vice Presidente Ambiente, Francesca Sagazio il Centro Direzionale è passato nelle mani della società che si occupa della raccolta rifiuti nel territorio angolano e non solo. Diventerà un punto importante che fungerà sia da spogliatoio per le maestranze, sia da rimessaggio mezzi e sia da uffici amministrativi. Quindi tutta la parte relative ai veicoli e ai lavoratori, andrà via dall’Ecocentro di Piano di Sacco a Città Sant’Angelo, per approdare in una struttura più consona, funzionale e centrale rispetto alle utenze da servire. Un accordo che prevede l’acquisto dell’immobile al termine di un periodo di affitto di 2 anni, per un corrispettivo annuo di 30.000€ circa e la cura del verde, all’interno dell’intera proprietà comunale di IBISCO. Dopo anni di disuso e abbandono, un centro come quello che Ambiente andrà ad acquistare, finalmente tornerà a prendere vita. Sia il Sindaco Perazzetti e sia l’Assessore Rapagnetta, in una nota congiunta, dichiarano:” Siamo davvero entusiasti e pieni di orgoglio per aver raggiunto questo storico e importante accordo con Ambiente spa. Il Centro Direzionale IBISCO, non aveva più avuto manifestazioni di interesse e la società del Presidente Papa, grazie anche alla Vice Presidente Sagazio, ha voluto cogliere questa occasione al volo per poter dare una struttura decorosa e efficiente alle tante maestranze di Città Sant’Angelo. Siamo certi che sarà tutto più funzionale e che questa opportunità possa migliorare già l’ottimale raccolta dei rifiuti su tutto il territorio angolano.”