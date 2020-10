Cappelle Sul Tavo si prepara ad accogliere il giro d'Italia, per l'occasione scuole chiuse

Martedì 13 ottobre il giro d'Italia attraverserà non solo il territorio di Spoltore, ma anche quello di Cappelle Sul Tavo. Grazie all'ausilio degli organi provinciali e regionali, in questi giorni sono stati svolti lavori di riprisino e manutenzione delle strade interessate.

Il sindaco Lorenzo Ferri , attraverso i propri canali social, ha voluto ringraziare per l'occasione il Presidente della Provincia Antonio Zaffiri e il Presidente del Consilio Regionale Lorenzo Sospiri. Il Sindaco ha voluto sottolinare l'importanza di quest'evento, rimarcando l'importanza della visibilità che il paese avrà a livello nazionale.

Ferri inoltre oltre con un altro post, ha comunicato che, martedi' 13 ottobre, tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado sarano sospese.

Di seguito i due post del Sindaco Lorenzo Ferri:

Cappelle sul Tavo è così pronta, intanto, ad ospitare il passaggio del Giro d'Italia, in programma il giorno 13 ottobre p.v., e, sin da subito, a garantire maggiore sicurezza e confort agli automobilisti in transito su quel tratto di strada.

Come previsto, si sono conclusi, nella giornata di ieri, i lavori per l'asfalto di Via Regina Margherita.

Il giorno 13 ottobre p.v. transiterà per Cappelle sul Tavo la Carovana del Giro d'Italia, per la 10^ tappa, Lanciano-Tortoreto. Proprio per questo, l'attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado saranno sospese e le scuole, dunque, chiuse. Raccomando alle famiglie di prenderne buona nota, per organizzare opportunamente le proprie esigenze, un'occasione importantissima e positiva per la promozione di Cappelle sul Tavo, il suo nome, il suo territorio.