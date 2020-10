Proposta dal Consigliere Berardinucci l'intitolazione del parco pubblico di Cerratina al sig. Sergio Di Sante

Il 14 settembre il consigliere comunale di Pianella Davide Berardinucci presentava una mozione prot. n. 0013224 con la quale si proponeva al consiglio comunale l'intitolazione del parco pubblico di Cerratina al sig. Sergio Di Sante. Dopo questa proposta il consigliere veniva contattato dal sindaco che lo invitava a rivedere la mozione per questioni puramente procedurali. Insomma la proposta di Berardinucci era condivisibile nel merito ma era da rivedere la modalità di formulazione. Cosicché il consigliere Berardinucci proponeva la modifica della citata mozione in comunicazione alla giunta con la nota prot. 0013786, affinché la stessa ponesse in essere gli atti necessari per l'intitolazione del parco come proposto.

Ricordiamo il ruolo svolto da Sergio Di Sante in ambito sportivo e giovanile con la sua opera di volontariato, crescendo sportivamente ed umanamente generazioni di ragazzi impegnati nella Vis Cerratina dove lui stesso é stato dirigente per anni.

"Lo scorso 14 agosto purtroppo il Sig. Di Sante veniva a mancare e mi è venuta l'idea di tradurre in atti concreti un'esperienza di vita, creare un connubio indissolubile tra un luogo importante del nostro territorio ed un nostro concittadino che tanto ha dato alla nostra collettività, condividendo tale possibilità con il gestore del parco - esordisce Davide Berardinucci - Mi è parso un atto dovuto intitolare un luogo dove si gioca al calcio e comunque frequentato da molti ragazzi alla memoria di un uomo che ha dedicato la sua vita alla crescita umana prima e sportiva poi di tanti ragazzi del nostro circondario - continua il consigliere - Come segno identitario ho proposto, inoltre, la verniciatura degli spogliatoi del campetto di calcetto ubicato nel parco, con i colori sociali della Vis Cerratina. Ho scelto di assecondare la richiesta del primo cittadino poiché voglio che la mia proposta sia condivisa il più possibile da tutti".

Ora si resta in attesa delle decisioni della giunta comunale.