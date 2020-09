Cappelle Sul Tavo, dal 21 settembre in funzione le nuove telecamere di sorveglianza

A Cappelle Sul Tavo a breve entreranno in funzione le nuove telecamere installate nel centro storico e lungo il tratto comunale del Fiume Tavo. Ad annunciarlo è lo stesso sindaco del comune Lorenzo Ferri, attraverso la propria pagina facebook.

Carissime e Carissimi concittadini,

desidero darvi un'informazione, gradita, ne sono certo.

Lunedì 21 settembre entreranno in funzione le telecamere installate nel Centro Storico e lungo il tratto comunale del Fiume Tavo. Le funzioni che svolgeranno sono molteplici. Intanto, quella di deterrenza e, dunque, di prevenzione di ogni violazione della legalità. Ma anche altre, più direttamente utili alla repressione delle condotte illegali. Principalmente, l'abbandono dei rifiuti e i furti. In particolare, per il Centro Storico, consentiranno di arginare comportamenti poco responsabili, come registrati e lamentati nei giorni passati, e di preservare il decoro e l'integrità di tutti gli arredi urbani. Ovviamente, seguendo il programma degli interventi deciso dall'Amministrazione, nei prossimi mesi sarà completata l'installazione dei dispositivi di vigilanza, in Piazza F.lli Giovannucci, così come in altre zone e contrade di Cappelle sul Tavo, dandovene immediata notizia.