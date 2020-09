Pianella: Bilancio Positivo estate 2020

Domenica 13 settembre è stata l’ultima sera dell’isola pedonale lungo il viale principale di Pianella ed è tempo di bilanci per l’amministrazione comunale, che ha affrontato l’estate 2020 con l’obiettivo di offrire opportunità agli operatori commerciali, soprattutto a quelli che avevano subito la chiusura durante il lockdown e confermare, compatibilmente con le norme di sicurezza e prevenzione vigenti, la collocazione del centro vestino quale punto di riferimento per la vivacità artistico-culturale e le eccellenze delle offerte enogastronomiche.

“Prima dell’inizio dell’estate – spiega il sindaco – abbiamo voluto incontrare i commercianti che operano all’interno del centro storico e le associazioni del territorio per capire come poter agevolare le loro necessità, soprattutto in tema di maggiori spazi, e costruire un calendario estivo di eventi artistici e culturali in grado di supplire alle difficoltà che le nostre associazioni inevitabilmente si sono trovate a dover fronteggiare.

La strategia si è articolata partendo dal dato infrastrutturale che ci ha visti impegnati nell’opera di totale rivisitazione dell’isola pedonale, dotata di barriere mobili automatizzate ed omologate per l’antiterrorismo, che ci hanno consentito di aumentare sia i giorni di durata sia le ore di chiusura giornaliere, il viale principale è stato altresì rinnovato nella pavimentazione stradale ed è stata ripristinata la segnaletica, modificando anche alcune norme sulla viabilità del perimetro del centro abitato. In tale modo le attività hanno potuto sfruttare al meglio tutto lo spazio a disposizione lungo il viale per rispettare al meglio le norme sul distanziamento senza subire particolari contrazioni di clientela”

“ Per quanto riguarda gli eventi – illustra l’assessore Sabrina di Clemente – abbiamo deciso innanzitutto di puntare sulla promozione dell’immagine del territorio e delle sue eccellenze, realizzando un video che in due mesi sui social media ha ottenuto oltre 76.000 visualizzazioni per poi coinvolgere le associazioni locali alle quali abbiamo finanziato le proposte avanzate che hanno svariato dalla musica, al teatro al cinema, offrendo dalla metà di agosto in poi praticamente un evento per ogni serata con appuntamenti che, pur richiamando pubblico, si sono svolti nel pieno rispetto delle norme anti-covid grazie alla preziosa collaborazione offerta dal locale gruppo di protezione civile “

“ Il risultato è stato straordinario – conclude il primo cittadino - poiché per gran parte del periodo estivo i locali all’interno dell’isola pedonale hanno registrato il tutto esaurito e, grazie anche alle favorevoli condizioni metereologiche, abbiamo prolungato il periodo dell’isola fino alla metà di settembre registrando sempre un elevato numero di presenze. “