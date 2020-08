MARTINA LA VISTA: la “voce” dei THE COMEBACK conquista l’accesso alla finale del Festival della Melodia.

La giovanissima cantante angolana MARTINA LA VISTA è salita sul gradino più alto del podio del Festival della Melodia durante la tappa, presentata da Paolo Minnucci, svoltasi a Villa Santa Maria (CH), aggiudicandosi il primo posto ed il lasciapassare per la finalissima nazionale del concorso.

La rassegna canora nata in Abruzzo oltre 20 anni fa è una gara di musica "leggera" che offre l'opportunità gratuita a tanti giovani emergenti di mettersi in evidenza davanti a commissioni di esperti, composte da musicisti, discografici e giornalisti del settore.

Nella serata di ieri la giuria capitanata dal Sindaco Pino Finamore le ha attribuito il massimo dei voti per la padronanza del palcoscenico e per l’interpretazione di due impegnativi brani: “Sola” di Nina Zilli e “You Know I'm No Good” di Amy Winehouse ed è stato lo stesso Sindaco che nel consegnarle il trofeo si è soffermato ad elogiare i tanti giovani che come Martina sognano di raggiungere un obiettivo ed insistono affinché si possa realizzare.

La giovane interprete non è nuova nel calcare il palcoscenici in quanto facente parte della band “THE COMEBACK”; l’intraprendente e divertente gruppo composto da 5 adolescenti (tutti studenti del Liceo Musicale di Pescara) che da un paio di anni si sta mettendo in evidenza per le capacità e competenze musicali tali da attirare l’attenzione di esperti del settore nonché la partecipazione a casting per talent televisivi.

“Sono felicissima” dice Martina “ perché essere apprezzata per quella che è la mia passione più grande è segno di orgoglio e gratificazione. Voglio dedicare questa vittoria a chi mi segue e mi sostiene da tempo, alla mia famiglia che è sempre al mio fianco ed ai fantastici ragazzi dei THE COMEBACK (Patrizio, Luca, Francesco, Tommaso e Lorenzo) che da un po’ di tempo mi hanno accolto nel gruppo e che sono venuti fin qua a fare il tifo per me”.

MARTINA LA VISTA oltre ad essere apprezzata per le sue doti musicali si sta mettendo in evidenza per le sue grazie nelle passerelle di moda dell’edizione 2020 di Miss Adriatico.