Continua l'emergenza idrica in diverse zone della provincia di Pescara, riceviamo e pubblichiamo la testimonianza diretta di alcuni utenti che ci segnalano carenze idriche anche di giorno:

Vorrei segnalare l'enorme disagio e la gravità della mancanza di acqua non solo di notte ma soprattutto DI GIORNO, come in questo momento, ore nove...

Non abbiamo ACQUA, neanche un goccio né di notte né di giorno in Via case sparse a Castellana di Pianella!!!

L' ACA deve risolvere subito il problema...