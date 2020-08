Pianella: Isola pedonale più sicura e accogliente, modifiche anche alla circolazione

Senza dubbio la trasformazione serale del centro storico pianellese in area integralmente pedonale, ormai da anni rappresenta un elemento di grande attrattiva non solo per i cittadini pianellesi, ma per i tanti che dalle località limitrofe scelgono di trascorrere le serate estive godendo del clima frizzante e delle numerose offerte enogastronomiche che la cittadina vestina offre.

L’amministrazione comunale quest’anno ha deciso di investire ulteriormente su questo importante attrattore turistico, come spiega il sindaco Sandro Marinelli: “ Abbiamo condiviso con le realtà commerciali del centro storico questo percorso di investimento infrastrutturale, poiché è un dato unanimemente condiviso che la nostra isola pedonale costituisca fattore di attrazione in grado di generare un volano per i consumi e dopo decenni era giunto il momento di effettuare un restyling che migliorasse oltre all’aspetto estetico anche i requisiti di sicurezza generale. Difatti, dopo l’intervento di arredo urbano su piazza Garibaldi ed i vicoli di accesso pedonale limitrofi che sono stati pavimentati e messi in sicurezza, la parte bassa del Viale Regina Margherita è interessata in questi giorni dalla installazione di un sistema integrato di arredo urbano e sicurezza mediante la collocazione di fioriere automatizzate inserite nei punti di accesso alla ZTL che, oltre a rendere più accoglienti i varchi di ingresso, offrono la possibilità di gestire aperture e chiusure in completa autonomia e senza la presenza del personale dell’ente per la collocazione delle transenne e saranno ripristinati anche il manto stradale del viale e la segnaletica orizzontale.”

“Si tratta – aggiunge il primo cittadino – di una riqualificazione importante che guarda anche alla sicurezza, poiché le norme sul distanziamento hanno reso necessario per gli esercenti ampliare gli spazi da occupare ed il nuovo sistema garantisce che non vi sia possibilità di intrusioni abusive di veicoli all’interno della ztl che è sempre molto frequentata da famiglie e bambini che in tal modo possono giocare in piena libertà e sicurezza. Il sistema, peraltro, è dotato di sensori che si attivano automaticamente per consentire l’accesso ai mezzi di soccorso. Nell’occasione, su indicazione della Polizia Municipale, sono state adottate anche alcune modifiche alla viabilità per migliorarne ulteriormente fluidità e sicurezza. In particolare viene introdotta la svolta obbligatoria a destra per i veicoli provenienti da Via Roma ed invertito il senso di marcia su Via Martiri Ungheresi, nel piccolo tratto di collegamento tra Viale Regina Margherita e Via Verrotti, in modo da decongestionare il transito dinanzi all’area scolastica, mentre chi percorre c.da San Rocco dovrà obbligatoriamente svoltare a destra su via Meridionale poiché il doppio senso su Via Gesualdo de Felici risulta oltremodo pericoloso per le caratteristiche della strada.”

“ I lavori sono in corso – conclude il sindaco- e contiamo di entrare a regime con il nuovo assetto dal 20 agosto, anche perché con l’inizio degli eventi artistici e musicali negli ultimi giorni si registra un notevole incremento di presenze che inducono anche gli esercenti di attività commerciali legate all’abbigliamento ed all’artigianato a sfruttare le aperture per lo shopping notturno.”