SIAMO TUTTI NELLA TEMPESTA è il titolo del workshop teatrale in programma venerdì 28 agosto, dalle ore 20:30 e fino alle 23:30, in pieno Centro Storico a Spoltore, precisamente in Piazza G. D’Albenzio.

A cura della L.A.A.D., della SOCIETA’ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO di Spoltore e del TEATRO G. CORDOVA, Il seminario, con prove aperte teatrali dalla Tempesta di William Shakespeare, sarà diretto da William Zola, con la compagnia teatrale Torre del Bardo.

La partecipazione è gratuita, tramite prenotazione obbligatoria al numero 3472635275, ai fini dell'osservanza delle norme anti Covid-19 e del rilascio degli attestati di partecipazione.