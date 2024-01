Jannik Sinner trionfa agli Australian Open. Forse il "segreto" Ã¨ negli arrosticini?

Poco fa Jannik Sinner ha segnato una nuova pagina nella storia del tennis azzurro vincendo, per la prima volta, gli Australian Open.

Sinner, numero quattro del ranking ATP, dopo aver superato in semifinale il numero uno Novak Djokovic, ha superato in 5 set (3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3) anche il numero tre il russo Daniil Medvedev aggiudicandosi il torneo.

Grazie a questa vittoria Sinner è diventato il primo italiano ad aggiudicarsi un titolo dell'Australian Open e il quinto a vincere un torneo del Grande Slam.

Sinner e l'Abruzzo

Nel 2023, dopo aver dato forfait al Masters 1000 di Madrid, Sinner è tornato in vacanza a Sant'Egidio alla Vibrata in provincia di Termo (dove era stato anche nel 2022) e il suo coach Simone Vagnozzi ha affermato che Sinner va pazzo per gli arrosticini.

Potrebbero essere proprio loro, oltre al riposo, il segreto per vincere gli Australian Open?