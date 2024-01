Miglior testo tematiche sociali a Sanremo, l'abruzzese Filippo Lucci presidente di Giuria

“Sono molto felice ed onorato di essere stato scelto come presidente di Giuria della terza edizione del Premio per il miglior testo della canzone in gara alla 74^ edizione del Festival di Sanremo dedicato a tematiche sociali promosso da Consiglio Regionale della Liguria, Corecom Liguria, AGCOM e RAI. Madrina Eleonora Daniele”.

Così, in una nota, Filippo Lucci, abruzzese, già presidente nazionale del Corecom.

Lucci sarà al vertice della Giuria della quale faranno parte: