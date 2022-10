Giro d'Italia 2023: si parte dall'Abruzzo per poi terminare a Roma

Al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano sono state presentate le 21 tappe del Giro d'Italia, alla sua 106° edizione. La manifestazione partirà ufficialmente il 5 maggio 2023 per poi terminare domenica 28 maggio 2023.

Ad aprire il Giro d'Italia sarà l'Abruzzo con ben tre tappe: Fossacesia Marina-Ortona (18,4 km); Teramo-San Salvo (204 km) e Vasto-Melfi (210 km). I ciclisti attraverserà la Basilicata e la Campania partendo da Venosa fino a Lago Laceno passano poi per Salerno, Napoli per poi ritornare in Abruzzo alla settima tappa partendo da Capua al Gran Sasso (Campo Imperatore).

Il Giro d'Italia terminerà ufficialmente a Roma per le vie della Capitale.