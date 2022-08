Giuseppe De Angelis di Cappelle in gara a Popoli

60^ Cronoscalata Svolte di Popoli che è alle porte e come sempre diventa una vera e propria settimana santa per chi è cresciuto a pane e motorsport in quei luoghi. Proprio a Popoli Mattia Fasciano e Giuseppe De Angelis saranno al via nella gara di casa e rappresenteranno i colori dell'ASD Garage Italia di Cappelle Sul Tavo che risiede nel Pescarese. I due piloti torneranno allo start di una gara dopo due anni di stop, con l'ultima gara che era stata proprio a Popoli nel 2020. La gara in provincia di Pescara sarà il nono appuntamento del CIVM 2022 e avrà anche le validità del TIVM Centro e del Campionato Italiano Bicilindriche. Motori accesi dal 12 al 14 agosto in quel di Popoli.

Mattia Fasciano sarà al via con una Honda Civic EK4 in Racing Start 1600, con la macchina concessa per l'occasione da Riccardo Trippini che nelle scorse gare aveva acquisito dei risultati soddisfacenti, ed è quello che si augura anche Fasciano che non voleva mancare di certo alla sua gara di casa.

Giuseppe De Angelis invece sarà al via in Racing Start Plus 1.6 Turbo con una Mini Cooper JCW, che gli sarà messa a disposizione dall'esperto Serafino Ghizzoni. Per De Angelis sarà un bel banco di prova, ma allo stesso tempo una grande soddisfazione poter prendere il via e magari conquistare qualcosa di positivo.

Il programma della 60^ Cronoscalata Svolte di Popoli partirà da venerdì con le verifiche tecniche e sportive, poi sabato sarà il turno delle prove in due salite con partenza prevista alle ore 9.00. Domenica poi si entrerà in modalità race, con il semaforo verde che scatterà alle 9.00 per le due salite di gara e dove si comincerà a fare sul serio. Domenica la gara sarà possibile seguirla in diretta sui canali social del Campionato Italiano Velocità Montagna e sul canale 228 di Sky.