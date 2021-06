Virtus Racing Team: Rasetta e Di Rosario in gara a Ponzano

Un week-end a tutto gas per i piloti del Virtus Racing Team, Loris Rasetta e Andrea Di Rosario, impegnati nella 2° prova del Trofeo Centro Italia 2021, disputatosi la scorsa domenica al crossodromo Guido Catani Ponzano (FM).

La gara di Rasetta, che corre con il numero 619 in sella alla sua Gasgas 300, è iniziata con un piazzamento in qualifica che lo ha attestato 8° assoluto e 3° di categoria Master Mx2. Nella prima batteria di gara dopo una partenza incerta che lo ha attestato in 10ª posizione ha iniziato la rimonta che lo ha visto chiudere la gara 4° assoluto e 2° di categoria. Anche la seconda batteria si è svolta sull’onda della rimonta poiché, nonostante una buona partenza, a causa di una progressione lenta resa difficoltosa del terreno rifrullato, è scivolato al 15° posto. Ciò nonostante, con caparbietà ha riguadagnato molte posizioni chiudendo 5° assoluto e 3° di categoria. “Un ottimo piazzamento corredato da tanto divertimento” ha dichiarato a fine giornata il pilota di Loreto Aprutino (PE) Loris Rasetta.

Una gara indimenticabile, la prima della sua carriera, per il giovanissimo Andrea Di Rosario categoria 85 Esordienti moto KTM, classe 2006 di Cappelle sul Tavo (PE). Nella gara 1 complice l’emozione, la partenza non è stata delle migliori, ma con costanza ha recuperato posizioni chiudendo nono. In gara 2, rotto il ghiaccio con la batteria precedente, la partenza è stata molto buona ma una caduta sul primo panettone lo ha fatto scivolare indietro di qualche posizione, prontamente recuperate e che gli hanno fatto concludere anche la gara 2 in nona posizione. “Essendo la gara di esordio prima di partire ero molto teso e mi sentivo insicuro, ma ce l’ho fatta- ha dichiarato Andrea Di Rosario-ringrazio il team, la mia famiglia e tutti coloro che mi sono stati vicini”.