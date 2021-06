IL 17 GIUGNO A SPOLTORE L'INAUGURAZIONE DELLA PANCHINA ARCOBALENO CON L'ON. ZAN

L'appuntamento con l'inaugurazione della panchina arcobaleno e con Alessandro Zan, relatore del disegno di legge che combatte violenze e discriminazioni contro donne, gay e disabili, è rimandato di una settimana. La data è dunque fissata per giovedì prossimo, 17 giugno 2021, sempre con la partecipazione dei deputati Zan e Stefania Pezzopane. Un momento simbolico per schierare apertamente la Città di Spoltore contro l'omotransfobia e i reati d'odio ad essa connessa: una decisione presa dal consiglio comunale nel 2020 (delibera n.37 del 14 settembre) che diventerà tra pochi giorni anche un segno concreto all'interno della città, in via Salita del Castello, dove troverà spazio questa nuova panchina. Il disegno di legge Zan anima ormai da settimane il dibattito politico: il testo mira a punire discriminazioni basate sul sesso, sul genere sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità con le stesse pene previste per quelle a sfondo razziale, etnico o religioso.

"Ci scusiamo per il rinvio dell'appuntamento, legato ad impegni istituzionali" commenta il consigliere Cinzia Berardinelli che ha organizzato insieme all'amministrazione comunale l'iniziativa. "Ma la nuova data diventa anche l'opportunità di avere una maggiore partecipazione e attenzione da parte di tutti, anche grazie al progressivo allentarsi delle restrizioni legate al Covid-19". "C'è un dibattito in corso in tutta Italia su questo disegno di legge" ha ricordato il sindaco Luciano Di Lorito "e questo è sempre un fatto positivo perché accende la luce su un problema che esiste".

Il ddl Zan istituisce anche il 17 maggio come una giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia: proprio questa data sarà ricordata sulla targa che verrà bullonata sulla panchina. L'appuntamento con la panchina arcobaleno è anche il primo appuntamento organizzato direttamente dall'amministrazione comunale in presenza dopo lo stop legato all'emergenza sanitaria. Questa cerimonia sarà anche l'occasione per scoprire il nuovo Belvedere Mare-Monti, aperto al traffico durante l'inverno. tra gli obiettivi futuri c' anche la sua valorizzazione con la realizzazione di una zip-line verso Fonte Barco.