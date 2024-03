La gioia di Meloni: "Marsilio è il primo Presidente nella storia dell'Abruzzo riconfermato per un secondo mandato"

“Marco Marsilio è il primo Presidente nella storia dell'Abruzzo ad essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato. Ed è per noi motivo di grande orgoglio che i cittadini abruzzesi abbiano voluto continuare a dargli fiducia, e con lui a dare fiducia al Centrodestra, che si conferma maggioritario. È una fiducia che, come sempre, non tradiremo. Continueremo a lavorare per restituire all’Abruzzo e all'Italia il posto che meritano. Grazie!”.

E' quanto scrive sul suo canale Telegram la premier Giorgia Meloni commentando il risultato delle elezioni regionali in Abruzzo, che hanno visto la vittoria del governatore uscente Marsilio (candidato per il centrodestra) sullo sfidante del centrosinistra Luciano D'Amico.