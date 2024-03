Comitato Interregionale 2024 Abruzzo e Marche FIK: altro successo per Daniel Ferri

Si sono concluse ieri, 10 marzo, le competizioni Interregionali 2024 di karate tenutesi presso il Palacastagna di Città Sant’Angelo. Moltissimi i karatechi in gara, giunti dalle Marche e dalle province Abruzzesi, che si sono sfidati sul tatami. Tante le medaglie per le nuove promesse Abruzzesi e tra loro fa sempre capolino il giovane FERRI Daniel Bruno, Pescarese di Moscufo, della palestra ASD Energia in Movimento di Collecorvino, del Maestro Mirko di Pietro, conquistando l’Argento, nella categoria KATA - M - JUNIORES (16-17) - WADO RYU - (Marrone - Nera) e il Bronzo nella pari categoria KUMITE.