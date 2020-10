Ecco il nuovo segretario del Circolo del Partito Democratico di Pianella Congresso 2020

Pianella - È Claudio Paolone, avvocato, il nuovo segretario del circolo del Partito Democratico di Pianella. È stato eletto ieri sera durante il congresso cittadino con l’hashtag #dallapartegiusta con la mozione politico-programmatica dal titolo “Per unire. Per cambiare”.



Erano presenti il capogruppo dei consiglieri del PD alla Regione Abruzzo, Silvio Paolucci ed il Segretario provinciale PD, Nicola Maiale.

Il neosegretario ha esposto la sua mozione davanti agli attenti iscritti e simpatizzanti affermando che “l’unica linea da perseguire anche in previsione delle future amministrative sia quella di una completa apertura nei confronti di tutte le forze politiche democratiche, sociali e associative presenti sul nostro territorio”.

Occorre, più di ogni altra cosa, la responsabilità di tutti perché siamo chiamati, seppur nelle diverse misure, a non delegare agli altri il nostro futuro per dare delle risposte convincenti ai concittadini ed elettori: bisogna ripartire dal basso con passione: ricostruire il rapporto con gli elettori, incontrare le realtà associative, culturali, politiche e presenti sul territorio, ha ribadito il giovane segretario cittadino.

Tra i temi affrontati durante il dibattito, vi è quello di ripensare la città: innovare e sviluppare nei diversi ambiti: turismo sostenibile, recupero e riconversione di spazi in disuso, riqualificazione e potenziamento di spazi sportivi e culturali dei quali ha bisogno Pianella per essere più vivibile ed attrattiva con la salvaguardia del centro storico e di tutte le sue emergenze culturali.

“Bisogna sostenere l’agricoltura vedendola come risorsa per l’economia locale e la valorizzazione del paesaggio: l’ambiente è una opportunità”, conclude il neosegretario Paolone. L’emergenza Covid-19 ha cambiato le nostre abitudini: bisogna mettere programmi idonei per la scuola in presenza che rimane uno strumento fondamentale per combattere le diseguaglianze e far crescere i giovani per affrontare bene il futuro.

“Pensiamo insieme il futuro, è questo il modo di vedere la politica per Pianella: si discute e poi si decide, un circolo che studi e progetti il futuro di Pianella.”