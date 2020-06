Beradinucci smentisce l'inizio lavori della SP " Cartiera"

“Fare politica inseguendo il primato delle informazioni o la onnipresenza mediatica è francamente avvilente.”

E’ quanto dichiarato dal consigliere provinciale Davide Berardinucci in merito ad alcune notizie apparse sui social ed in vario modo, in riferimento alla sistemazione della cd. Strada Cartiera.

Viene data una notizia inesatta, come confermato dallo stesso dirigente Ing. Luigi Urbani, dal momento che non è ancora stata fatta alcuna consegna dei lavori per il rifacimento di quella strada.

“A seguito della gara di appalto, di cui ho dato ampio risalto considerata la carica che ricopro nell'assise provinciale, si sono avuti rallentamenti dovuti al piano di sicurezza che deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente, mutata a causa del Covid-19.

Prego chiunque voglia azzardarsi a dare notizie di accertarsi sulla loro veridicità, ancor più in riferimento a questioni molto sentite dalla cittadinanza che per varie motivazioni si sono protratte nel tempo, pesando sulla quotidianità molti. Oltre ai cittadini di Pianella questa questione ha pesato e pesa tuttora su tutta l'area vestina, considerata l'importanza di quell'arteria stradale.”