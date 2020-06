INIZIANO I LAVORI PER METTERE IN SICUREZZA LA STRADA PROVINCIALE S.P. 20 PIANELLA-CARTIERA!

Si informano i cittadini del Comune di Pianella che, da informazioni acquisite dal sottoscritto direttamente presso gli uffici tecnici della Provincia di Pescara, Giovedì 4 giugno 2020 sono stati consegnati alla ditta appaltatrice i lavori di sistemazione della frana sulla strada provinciale S.P. 20 Pianella-Cartiera di Loreto Aprutino.

Pertanto, dopo la sospensione dovuta alle disposizioni dei DPCM del Governo a causa della pandemia del virus COVID-19, Lunedì 8 Giugno 2020 inizieranno i lavori di pulizia delle siepi e della vegetazione, appena ultimati inizieranno i lavori di consolidamento della frana.

I responsabili del settore viabilità della Provincia di Pescara informano i cittadini che, per mettere in sicurezza il cantiere durante i lavori, purtroppo saranno costretti a chiudere la suddetta strada provinciale per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori. I responsabili della Provincia mi hanno assicurato che cercheranno di eseguire i lavori con la massima celerità creando il meno possibile i disagi ai cittadini utenti della strada dei comuni interessati.

Inoltre, informo la cittadinanza, che, su interessamento del sottoscritto, dopo la mia richiesta ufficialmente presentata il 27 Febbraio 2020, il responsabile settore viabilità della Provincia di Pescara, si è impegnato a sistemare due problemi annosi della viabilità, cioè la messa in sicurezza dell’incrocio della strada S.P. 28 S. Teresa-Cavaticchi-Castellana con la strada S.P. 29 deviazione per Castellana, dove manca una delimitazione permanente dell’incrocio con una segnaletica idonea.

Nonché la canalizzazione delle acque meteoriche e sistemazione della scarpata sulla strada S.P. 20 Pianella - Cartiera di Loreto Aprutino al Km 1+200m, (vicino casa De Juliis) dove negli ultimi anni il personale addetto della Provincia di Pescara o le ditte private, hanno eseguito numerosi interventi di rimozione detriti e terreno che invadevano il piano viabile, a causa delle abbondanti piogge dopo i temporali estivi, per rimettere in sicurezza la viabilità.

Pertanto, si ringraziano i responsabili del settore viabilità della Provincia di Pescara per la disponibilità e la collaborazione dimostrata, al fine di eliminare le problematiche segnalate, a tutela della sicurezza sulla viabilità provinciale, presenti da diversi anni sul territorio del Comune di Pianella.