Spoltore: 5 ragazzi fermati sospettati di aver lanciato pietre alle auto

Ieri 21 febbraio alla polizia locale di Spoltore è arrivata la segnalazione di lanci di pietre alle auto che transitavano in contrada Frascone, gli agenti una volta arrivati sul posto hanno trovato la pensilina dell'autobus vuota così hanno deciso di seguire il bus fino al capolinea, dove hanno identificato i 5 ragazzi responsabili (età compresa tra i 14 e i 18 anni) tutti di Spoltore.

Per il momento sono stati tutti sansionati per il mancato rispetto delle regole anticontagio, nel frattempo stanno continuando le indagini per la conferma dell'identificazione dei 5 come responsabili del lancio delle pietre.